Celebrazione dei 10 anni del Parco Tevere Magliana: un eccellente esempio di rinascita urbana

Il Parco Tevere Magliana, un polmone verde situato nel municipio XI, festeggia il suo decimo anniversario, un traguardo che merita di essere celebrato.

Inaugurato nell’ottobre del 2014 sotto la giunta Marino, questo parco, realizzato realizzato a ridosso di Pian Due Torri, ha visto un significativo cambiamento nel corso degli anni, trasformandosi in un luogo di ritrovo e socializzazione per i residenti della zona.

Negli ultimi tempi, l’accessibilità e la vivibilità di quest’area verde sono migliorate notevolmente. Dopo anni di sfide legate a vandalismi e incuria, l’amministrazione municipale ha preso in mano la situazione.

Nel 2022, un accordo con la Regione Lazio ha permesso al municipio XI di gestire il parco fluviale di Magliana e il più recente parco sulla sponda di Marconi per i prossimi 19 anni.

Grazie a questo accordo, il municipio ha potuto attivare, a partire dall’estate 2024, un chiosco situato nell’area centrale, che ha reso il parco un luogo ancora più accogliente.

La crescente affluenza di residenti, insieme a una migliore organizzazione della manutenzione, ha contribuito a ridurre gli atti vandalici e a restituire al parco la sua dignità.

Importante è stato anche il supporto delle associazioni locali, che, spinta da spirito di comunità, hanno organizzato interventi di manutenzione e attività ludiche e culturali.

Per festeggiare il “decennale del Parco Tevere Magliana”, la giunta municipale ha organizzato una giornata di eventi che si terrà domenica 27 ottobre.

Saranno allestiti spazi dedicati a giochi, attività sportive, laboratori e visite guidate, coinvolgendo attivamente la comunità e le organizzazioni locali.

Inoltre, verrà allestito un gazebo informativo dove i cittadini potranno ricevere notizie sulla rete del verde pubblico municipale e sulle opportunità di partecipazione nella gestione dei beni comuni.

Sarà un’occasione preziosa per ascoltare le voci dei cittadini, raccogliere suggerimenti e affrontare eventuali problematiche.

Questa giornata festiva non solo celebra un importante anniversario, ma rappresenta anche un’opportunità per rinsaldare il legame tra i romani e il fiume Tevere.

Un legame che, iniziato con un semplice taglio del nastro nel 2014, oggi si rinvigorisce con la promessa di ulteriori spazi verdi, destinati a contribuire al benessere della comunità.

Un esempio luminoso di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa trasformare un’area in difficoltà in un luogo di vita e socialità!

