Emergenza abitativa a Roma: arriva il progetto innovativo “C.A.S.A. 3”

Il 21 ottobre segna un’importante tappa per il progetto C.A.S.A. 3 (Centro di Accoglienza e Solidarietà Abitativa), un’iniziativa pionieristica che mira a fornire assistenza alle famiglie e ai singoli in difficoltà abitativa nel III Municipio di Roma.

Finanziato con un milione di euro dai fondi del Giubileo, il progetto vede la collaborazione tra l’assessorato alle politiche abitative, l’associazione “Nonna Roma” e la Fondazione Charlemagne.

Sportello Ada e cohousing sociale:

Il progetto si articola in due direttrici principali. La prima è l’attivazione dello sportello Ada, che offre assistenza legale, monitoraggio sfratti e mediazione con i proprietari. La seconda, prevista entro il 2026, prevede la realizzazione di quattro appartamenti in un immobile comunale a via Monte Fascia, destinati a famiglie in emergenza.

L’architetta Elisabetta Matteucci ha progettato spazi flessibili e accessibili, con aree comuni come lavanderia e cucina. Questo cohousing si propone di mantenere uniti i nuclei familiari, anche quelli con animali domestici, in un contesto di supporto e autonomia.

Un aiuto concreto in tempi difficili:

Con l’aumento delle difficoltà abitative, aggravate dal Giubileo, il progetto C.A.S.A. 3 rappresenta una risposta concreta a una crisi in espansione. L’assessore alle politiche abitative, Luca Blasi, ha evidenziato l’importanza di offrire soluzioni temporanee che possano prevenire situazioni di emergenza.

Questo progetto non solo mira a sostenere le famiglie più vulnerabili, ma si propone anche come modello di riferimento per altre iniziative future nella capitale. Con il supporto di “Nonna Roma” e della Fondazione Charlemagne, C.A.S.A. 3 spera di fare la differenza in un panorama abitativo sempre più complesso.

