Nati nel 2002, siete pronti a festeggiare i 18 anni?

Il 2002 è stata un’annata densa di eventi e produzioni cinematografiche interessanti, ci ha lasciato in eredità un gran film come 28 giorni dopo del maestro Danny Boyle, una visione degli zombie completamente rinnovata, Scientist dei Coldplay e una diffusione pop dell’elettronica che ha cambiato tutto.

Sono passati ben 18 anni da quando Moby cantava We Are All Made Of Stars e probabilmente tu stavi muovendo i primi passi!

18 tracks: 18 titoli per festeggiare il compleanno di 18 anni

Hai mai pensato di tracciare una playlist della tua vita?

Sai che potrebbe essere il primo passo per decidere come festeggiare i tuoi 18 anni? L’hashtag è #18tracks puoi utilizzarlo su Instagram, Twitter, Facebook e Tik Tok!

Se non ne puoi più delle solite feste e vuoi organizzare qualcosa di diverso… parti da te stesso!

Ecco come nasce un evento originale e diverso da tutti gli altri: dalla tua storia, dai tuoi ricordi, dalle canzoni che ti hanno accompagnato nella tua crescita.

Inizia a prepararti! Scegli gli amici da invitare e il tema della festa.

E ricorda 18 titoli, non uno di meno.

Dove festeggiare il diciottesimo?

Nella Capitale la scelta è sempre ampia, tra discoteche, ville eleganti, terrazze con vista, location con piscina, feste itineranti… nella cornice della città eterna le opportunità sono tantissime.

Ma il rischio di organizzare una festa noiosa è dietro l’angolo, per questo non dimenticare mai di prevedere momenti di intrattenimento variegati e non solo musicali.

Tra le nuove tendenze le feste a tema hanno catturato l’attenzione di molti, proprio perché una passione, un film o un libro possono rappresentarci e offrire spunti per giochi, scherzi e quiz che allietano la festa.

Anno dopo anno, ballare rimane un punto fermo delle feste di 18 anni, quindi se ti interessa festeggiare in un locale privato dovrai controllare di avere spazio a sufficienza per scatenarti insieme ai tuoi amici!

Da qualche anno anche le feste di 18 anni in piscina sono ricercatissime, l’ambiente chic e raffinato attrae festeggiati e invitati di tutte le età.

Scegliendo un locale con piscina e ingaggiando il bagnino potrai festeggiare con un tuffo a mezzanotte!

E non dimenticare che in locali attrezzati come il J.T. Cafe’ potrai allestire il buffet direttamente a bordo piscina.