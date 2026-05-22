Nausea e febbre alta tra gli studenti in gita: 25 ragazzi finiscono in ospedale

Notte di paura alle porte di Roma, dove venticinque studenti di una scolaresca proveniente dalla Repubblica Ceca sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dopo aver accusato improvvisi malori all’interno di una struttura ricettiva di Monterotondo.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte. Alcuni ragazzi hanno iniziato a sentirsi male quasi contemporaneamente, lamentando nausea, vomito e febbre alta.

In pochi minuti la situazione è precipitata, spingendo il personale dell’albergo a contattare il Numero unico per le emergenze.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 che hanno avviato il trasferimento degli studenti nei principali ospedali della Capitale.

I giovani sono stati distribuiti tra il Sant’Andrea, il Gemelli e il Sandro Pertini, dove sono stati sottoposti ad accertamenti e tenuti in osservazione per tutta la notte. Nessuno dei ricoverati, secondo quanto emerso nelle prime ore, sarebbe in gravi condizioni.

In un primo momento l’attenzione si era concentrata sull’ipotesi di una possibile intossicazione alimentare legata alla cena consumata nell’hotel.

Tuttavia, i primi riscontri raccolti dai sanitari avrebbero evidenziato un elemento incompatibile con questa pista: gli studenti avrebbero mangiato in momenti e luoghi differenti nel corso della giornata, pur sviluppando sintomi molto simili.

Un dettaglio che ha spinto medici e investigatori sanitari a valutare con maggiore attenzione la possibilità di un’infezione virale diffusasi all’interno del gruppo durante il viaggio o la permanenza nella struttura.

Dei quarantanove partecipanti alla gita scolastica, circa la metà avrebbe accusato disturbi gastrointestinali nel corso della serata, mentre gli altri compagni sarebbero rimasti asintomatici.

Nelle ore successive ai ricoveri, tra accompagnatori e familiari si sono diffuse anche preoccupazioni legate all’Hantavirus, complice il recente clamore mediatico internazionale sul tema.

Al momento, però, non esistono elementi che colleghino il caso di Monterotondo a quel tipo di infezione.

Le verifiche sanitarie proseguiranno nelle prossime ore per chiarire l’origine dei malori e ricostruire con precisione gli spostamenti della comitiva prima dell’emergenza scoppiata nell’albergo della cittadina eretina.

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