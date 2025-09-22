Navigard e SafeDrive: le due tecnologie avanzate per la sicurezza degli automobilisti

La sicurezza stradale e la protezione dei veicoli rappresentano oggi due delle sfide più importanti nel settore automotive. In questo contesto, due tecnologie innovative stanno emergendo come soluzioni all’avanguardia: Navigard e SafeDrive.

Sebbene abbiano scopi diversi, entrambi i sistemi utilizzano tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza e il controllo nel mondo dei trasporti.

Navigard: L’Intelligenza Artificiale a controllo del traffico autostradale

Navigard è una piattaforma tecnologica rivoluzionaria sviluppata da Movyon, il polo dell’innovazione tecnologica di Autostrade per l’Italia, in collaborazione con la Polizia di Stato. Presentata nel dicembre 2024, questa soluzione rappresenta un significativo passo avanti nella gestione della sicurezza sulle autostrade

Il sistema Navigard integra diverse tecnologie avanzate per creare un ecosistema di monitoraggio completo. Il sistema di radar distribuiti lungo la rete autostradale verrà dotato di telecamere intelligenti attivate automaticamente dai radar. Le immagini verranno processate in diretta grazie all’implementazione della AI che, tramite algoritmi dedicati ed avanzati, sarà in grado di effettuare una analisi predittiva di comportamenti anomali.

In sostanza Navigard è in grado di rilevare la velocità media, la velocità istantanea, l’andatura dei veicoli che procedono contromano o che effettuano manovre pericolose. Particolare attenzione viene data al monitoraggio di mezzi pesanti per i quali Navigard è in grado di verificarne i limiti di peso ed i pattern di guida pericolosa come i sorpassi di altri mezzi pesanti.

L’ impatto sulla sicurezza stradale

L’implementazione di Navigard promette di rivoluzionare la gestione della sicurezza autostradale italiana. Il sistema non si limita alla semplice rilevazione delle infrazioni, ma mira alla prevenzione attraverso il monitoraggio continuo e capillare della rete autostradale garantendo interventi tempestivi in caso di comportamenti a rischio. La raccolta di dati per analisi predittive potrà essere finalizzata al miglioramento delle infrastrutture avendo una analisi del traffico veicolare per tratta ed orari più completa.

SafeDrive: Protezione Avanzata per Veicoli Privati

SafeDrive rappresenta invece una soluzione “on-board” dedicata alla protezione individuale dei veicoli, utilizzando tecnologie GPS e di comunicazione per offrire servizi di localizzazione e antifurto avanzati.

Il sistema SafeDrive si basa su una combinazione di tecnologie consolidate quali il GPS/GNSS, connettività GSM/GPRS con la particolarità di avere una SimOnChip, ossia una carta SIM integrata nel dispositivo e non rimovibile.

Accelerometri interni ed altri sensori completano la dotazione di base di questo dispositivo che nasce non solo per la localizzazione in tempo reale, ma funge anche da antifurto intelligente, sistema di rilevamento collisione con invio di allarme in automatico, monitoraggio del movimento e possibile registrazione dello storico dei movimenti

Vantaggi per gli Utenti

In un momento storico in cui tutti si sentono controllati da tutti è importante far presente che il sistema SafeDrive, al contrario del Navigard, non nasce con l’intenzione punitiva ma con lo scopo di salvaguardare automobilisti ed auto.

Il vantaggio non sarà solo nella possibilità di localizzare istantaneamente un veicolo rubato, ma anche di poter ottenere sconti da compagnie assicurative che già oggi offrono agevolazioni per veicoli dotati di sistemi antifurto GPS o DashCam

Confronto e Complementarità

Sebbene Navigard e SafeDrive operino su scala e con obiettivi diversi, rappresentano due facce della stessa medaglia nel panorama della sicurezza automotive con una interessante prospettiva di sinergia.

L’integrazione futura tra sistemi come Navigard e SafeDrive potrebbe creare un ecosistema di sicurezza ancora più completo:

– Condivisione dati per analisi del traffico più accurate

– Coordinamento per interventi di emergenza più rapidi

– Ottimizzazione dei flussi di traffico basata su dati aggregati

– Prevenzione proattiva di incidenti attraverso l’analisi predittiva

Tali prerogative sono una eccellente base per la preparazione dell’infrastruttura per auto a guida autonoma in grado di dialogare con tutta la rete stradale (analisi istantanea e continua del traffico presente sul percorso), ottimizzare i consumi di carburante ed ottenere una navigazione con una gestione automatica dei parametri di sicurezza nella identificazione automatica delle strade o incroci a maggior rischio di incidente.

Sfide da Affrontare

Altrove, automobili come la Tesla implementano già sistemi di guida autonoma di massimo livello grazie ad una interazione ed elaborazione di dati trasmessi attualmente solo da autoveicoli della stessa casa.

L’obiettivo sarebbe quello di creare uno standard al quale tutte le case automobilistiche dovrebbero riferirsi per ottenere benefici dallo scambio di dati veicolari.

Certamente in Europa l’esistenza di controllo sui dati personali ed il loro uso garantiranno la necessaria privacy dell’utente, dettando però tempi di attivazione più lunghi rispetto ad altri Paesi in cui la sia la privacy che la disponibilità di una infrastruttura più moderna consentono applicazioni più rapide.

L’adozione di queste tecnologie non solo promette di ridurre il numero di incidenti e furti, ma apre anche la strada a un futuro dove la mobilità sarà sempre più sicura, efficiente e sostenibile. La chiave del successo risiede nella capacità di integrare queste soluzioni in un ecosistema coerente che metta al centro la sicurezza degli utenti della strada, rispettando al contempo la privacy e promuovendo l’innovazione tecnologica.

Le macchine non solo guideranno da sole, ma parleranno tra loro anticipando manovre e gestendo in autonomia il flusso veicolare.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.