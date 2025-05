Nel II Municipio il ricordo di Massimo D’Antona

Alle 9, in via Salaria angolo via Adda, la città di Roma ha ricordato il Prof. Massimo D’Antona.

Alcuni minuti di raccoglimento per rendere omaggio al giuslavorista ucciso dalle Nuove Brigate rosse il 20 maggio del 1999, a pochi passi dalla sua abitazione e dall’Università dove insegnava.

A ricordare il tragico episodio, in rappresentanza del Municipio II, il vicepresidente Emanuele Gisci.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.