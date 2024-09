Nel IV municipio arrivano due linee express di autobus, faranno da collegamento con le periferie

Non si tratta di una metropolitana, ma rappresenta certamente un passo avanti significativo. Trattasi di due linee “express” di autobus che collegheranno direttamente Rebibbia, Casal Monastero, Case Rosse, Settecamini e Ponte Mammolo con i principali snodi di trasporto della Capitale.

Questa novità è stata accolta con entusiasmo dal consiglio del IV Municipio, che ha approvato all’unanimità due mozioni cruciali per migliorare la mobilità nelle aree più periferiche.

Nel marzo 2024, il Comune di Roma aveva già investito 5,5 milioni di euro per la progettazione di due interventi fondamentali: la linea D della metro e il prolungamento della metro B da Rebibbia a Casal Monastero. Tuttavia, visto che questi progetti richiederanno tempo, i residenti di queste zone devono fare i conti con una carenza di mezzi pubblici che incide pesantemente sulla loro quotidianità.

Il IV Municipio ha risposto con azioni concrete. La prima mozione prevede la creazione di una linea express di superficie che percorrerà il tracciato del futuro prolungamento della metro B.

Questo non solo allevierà il traffico esistente, ma offrirà anche un collegamento rapido e diretto tra Rebibbia e Casal Monastero. Inoltre, si sta valutando la possibilità di estendere i treni metropolitani a Settecamini, un’area finora trascurata.

La seconda mozione mira a colmare le lacune di trasporto lungo la via Tiburtina, una delle arterie principali di Roma. Attualmente, le linee che percorrono questa via (040, 041, 043 e Cotral) non sono sufficienti per soddisfare la crescente domanda.

Per questo motivo, si propone l’introduzione di una nuova linea di autobus che colleghi la stazione della metro B di Ponte Mammolo a Case Rosse, sfruttando le corsie preferenziali recentemente rinnovate. Inoltre, si chiederà alla Regione Lazio di potenziare le corse Cotral esistenti.

“Con questi due atti, vogliamo fare un passo decisivo verso il miglioramento del trasporto pubblico nelle aree più periferiche del nostro Municipio. Sono solo i primi passi di un percorso ambizioso che intendiamo portare a termine,” ha dichiarato Adriano Brescia, presidente della commissione Assetto del territorio.

