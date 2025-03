Nel Parco di Tor Sapienza, arrivano i volontari di Retake Roma

A Roma sabato 15 è in programma un appuntamento dedicato alla cura dei beni comuni: un evento ecologico con la partecipazione diretta dei cittadini, organizzato da Retake, nel Parco di Tor Sapienza con il Patrocinio del Municipio V Roma. L’appuntamento – completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini – è fissato presso l’ingresso del parco, sabato 15 marzo 2025, alle ore 10:00.

Possono partecipare cittadini di ogni età e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa civica finalizzata alla riqualificazione di un luogo particolarmente caro alla cittadinanza: l’area verde Parco di Tor Sapienza è infatti uno dei punti più importanti e centrali del quartiere da cui prende il nome.

Per questo, i volontari Retake – con l’aiuto delle Associazione TSidee odv, insieme ai bambini del gruppo Scout AGESCI Roma 108, agli studenti della Scuola Media Salvo D’Acquisto, i ragazzi della Chiesa Alfa&Omega e ai cittadini che frequentano e hanno a cuore l’area – hanno programmato l’iniziativa di sabato 15.

I partecipanti saranno coinvolti nella rigenerazione del muro perimetrale (da tempo vandalizzato) e nella realizzazione di un murale a tema floreale, coinvolgendo attivamente nelle attività bambini e i ragazzi – che comporranno, con l’uso di stencil, alcuni dei disegni.

Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP (bit.ly/3XrYsSO): gli strumenti per l’intervento (vernici, pennelli e materiali vari) saranno forniti da Retake. Per sostenere l’iniziativa e contribuire all’acquisto dei materiali, si può partecipare alla raccolta fondi (bit.ly/4ki1OC1).

“Sabato 15 scendiamo in piazza per riqualificare un luogo amato dai cittadini: il Parco di Tor Sapienza. Insieme ai più giovani realizzeremo un murale a tema floreale, così da far sentire bambini e ragazzi parte di una comunità che cerca di migliorare le criticità ed esaltare la bellezza dell’ambiente che vive e frequenta quotidianamente”, dichiara Cristiano Tancredi, Presidente Retake Roma.

Info:

Raccolta fondi: bit.ly/4ki1OC1

Evento: bit.ly/3XrYsSO

Facebook: www.facebook.com/retakeroma

Mail: info@retakeroma.org

