“Nella nebbia” di Loredana Piacentini al The Forum

Venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 18.00 al The Forum in piazza del Pigneto 8 A presentazione del libro di Loredana Piacentini “Nella nebbia”. Moderatrice: Manuela Saggio.

I racconti di Piacentini, scritti di pancia sono diventati un libro che ha già vinto il 1° premio del concorso “Premio letterario internazionale Ovidio per inediti” .

Dice l’autrice:

“Ho scritto questo libro autobiografico per trasmettere un messaggio, perché ci sono episodi, e non solo, che mi hanno fatto vedere la mia vita da spettatrice, e questa bambina/ragazzina triste e non considerata. Tutto mi ha dato la certezza sui comportamenti sbagliati da non ripetere….Si deve avere il coraggio e la voglia di spezzare le catene e cioè avere la consapevolezza di ciò che abbiamo subito per non riproporre gli stessi errori”

