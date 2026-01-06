Categorie: Cultura e Spettacoli Incontri e Convegni Libri e letteratura
“Nella nebbia” di Loredana Piacentini al The Forum

La presentazione del libro Venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 18.00 in piazza del Pigneto 8 A

Redazione - 6 Gennaio 2026

Venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 18.00 al The Forum in piazza del Pigneto 8 A presentazione del libro di Loredana Piacentini “Nella nebbia”. Moderatrice: Manuela Saggio.

I racconti di Piacentini, scritti di pancia sono diventati un libro che ha già vinto il 1° premio del concorso “Premio letterario internazionale Ovidio per inediti” .

Dice l’autrice:
Ho scritto questo libro autobiografico per trasmettere un messaggio, perché ci sono episodi, e non solo, che mi hanno fatto vedere la mia vita da spettatrice, e questa bambina/ragazzina triste e non considerata. Tutto mi ha dato la certezza sui comportamenti sbagliati da non ripetere….Si deve avere il coraggio e la voglia di spezzare le catene e cioè avere la consapevolezza di ciò che abbiamo subito per non riproporre gli stessi errori

 

Articoli Correlati