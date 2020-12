Nell’Agenda del Parco 2021: “La via Prenestina nei secoli”

È in distribuzione presso gli sponsor e presso Edizioni Cofine l’Agenda del Parco 2021.

Conoscere la via Prenestina per conservarla e valorizzarla

Continua l’impegno dell’Associazione “Amici del Parco” e di Edizioni Cofine per la conoscenza del territorio del V Municipio, proponendo come tema di questa XX edizione “La via Prenestina nei secoli”.

Oltre agli sponsor che ne hanno reso possibile la pubblicazione, ringraziamo, per la preziosa collaborazione nella stesura dei testi, l’archeologa e giornalista Olga Di Cagno che, con l’Associazione “Omnia Urbes”, è da anni impegnata in progetti di riqualificazione e nella divulgazione della conoscenza del nostro patrimonio culturale e archeologico.

“Di tutte le antiche strade consolari di Roma, l’unica che si sia ancora conservata nel suo ambiente e nel suo lastricato, intatta fin nei suoi grandi poligoni basaltici, nei suoi ponti, nei suoi sepolcri, è la via Prenestina! (…) La potente Roma dei Tarquini si univa allora attraverso questa via alla grande Gabii ed alla favolosa Praeneste, ricca di ori, ed al famoso tempio della sua Fortuna. Su questa via ebbero la loro residenza imperiale i Gordiani, ed una villa Cesare, Augusto e Tiberio, Adriano e Plinio il Giovane”. Tibullo ed Orazio si ritiravano nella pace agreste lungo di essa per comporre i loro versi e leggervi, dice Orazio, la poesia di Omero.” Così Lorenzo Quilici in La via Prenestina, i suoi monumenti i suoi paesaggi, Roma 1977.

Prenestina, Praenestina, Gabina, sono i tre nomi della strada che da quasi tremila anni collega Roma, l’Urbs, con il produttivo territorio a Est. La Via Gabina è stata percorsa dai futuri fondatori di Roma per apprendere, nell’antica e nobile città latina di Gabii, le nozioni utili al governo della città.

Il paesaggio che oggi circonda e quasi soffoca l’antichissima strada è caratterizzato da un’intensa urbanizzazione. Casermoni, sopraelevata, depositi di mezzi di trasporto, archeologia industriale fungono da quinte al suo nastro di asfalto che conduce ai quartieri simbolo un tempo del degrado della città e della sua crescita irrefrenabile: Pigneto, Prenestino, Centocelle, Borgata Gordiani, Borgata Alessandrina, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Tor Sapienza e oltre al GRA fino all’odierna Palestrina (Praeneste). In un lontano passato il paesaggio era completamente diverso, lo si può ancora immaginare quando ci si avvicina al Parco Archeologico di Villa dei Gordiani, o al Parco della Mistica: prati, campagna e le magnifiche e caratteristiche costruzioni romane degli acquedotti, dei mausolei, delle ville imperiali.

Oggi percorrendo la Prenestina poco o nulla rimane di questo mitico paesaggio e le pagine che seguono vogliono aiutare a immaginarlo come era un tempo.

La Stanza della cultura, presso la Farmacia Federico, in sinergia tra le associazioni Pilloleart, Omnia Urbes, Periferie e Amici del Parco ha avviato la creazione di un Centro di documentazione sulla via Prenestina, per la sua migliore conoscenza e valorizzazione, di cui l’Agenda del Parco 2021 è il primo atto.

Prenestina, Praenestina, Gabina: i tre nomi della strada che ancora oggi, ininterrottamente, da quasi tremila anni collega Roma, l’Urbs, con il produttivo territorio a Est della Capitale.

Oggi il paesaggio che circonda e quasi soffoca l’antichissima strada romana è caratterizzato da una intensa urbanizzazione. Casermoni, sopraelevata, depositi di mezzi di trasposto, archeologia industriale fungono da quinte al nastro di asfalto di via Prenestina: la strada che porta ai quartieri simbolo un tempo del degrado della città e della su crescita irrefrenabile: Pigneto, Prenestino, Centocelle, Borgata Gordiani, Borgata Alessandrina, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Tor Sapienza e il GRA.

In un lontano passato il paesaggio era completamente diverso, lo si può ancora immaginare quando ci si avvicina al Parco Archeologico di Villa dei Gordiani, o al Parco della Mistica: prati, campagna e le magnifiche e caratteristiche costruzioni romane degli acquedotti, dei mausolei, delle ville imperiali.

Gabii, che la leggenda narra fondata dai re di Alba Longa – la città che ha dato il primo nome alla moderna Prenestina, Gabina, appunto – era stata, almeno così ci narrano gli storici antichi, il luogo dove furono inviati i gemelli Romolo e Remo, per essere istruiti nell’arte della guerra, della musica e della scrittura.

La Via Gabina era in quel tempo il collegamento diretto per permettere ai futuri fondatori della Città Eterna di apprendere, in un’antica e nobile città latina, le nozioni utili al loro futuro.

Lungo questo antico tracciato bisogna immagine un intenso traffico di merci, uomini e idee che permettevano lo scambio culturale tra la futura Roma e la già nota, potente e colta Gabii.

Oggi percorrendo la moderna strada asfaltata poco o nulla rimane di questo mitico paesaggio e le pagine che seguono vogliono aiutare a immaginarlo come era un tempo.