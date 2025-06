Nelle buche dei cortili e tra gli arbusti: così lo spaccio si mimetizzava nei quartieri di Roma

Dalla periferia al centro, da Tor Bella Monaca a Trastevere, passando per San Lorenzo, i Parioli e il Tufello: Roma si è trasformata, nell’arco di dieci giorni, in una scacchiera di operazioni serrate contro lo spaccio.

Un’azione capillare e coordinata, quella dei Carabinieri del Comando Provinciale, che ha portato all’arresto di 35 persone, tutte colte in flagranza di reato e gravemente indiziate per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Crack, cocaina, hashish e THC liquido: è questo il campionario del malaffare emerso durante i controlli, disposti dalla Procura della Repubblica di Roma.

Complessivamente sono stati sequestrati 170 grammi di cocaina, 120 di crack, oltre mezzo chilo di hashish, marijuana, sigarette elettroniche con THC liquido e circa 18mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

A distinguersi, ancora una volta, è stata la zona del Quarticciolo, dove i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno smantellato una micro-rete radicata tra i lotti condominiali.

Otto le persone arrestate: nascondevano le dosi in buche interrate, tra gli arbusti o dietro i contatori, per poi passarle a giovani acquirenti con movimenti rapidi e ben collaudati.

Ma lo spaccio non conosce confini: nel quadrante nord, sette arresti sono scattati nei quartieri Vigne Nuove, Nuovo Salario, Città Giardino e Tufello, grazie ai militari della Compagnia di Roma Montesacro. Tra le mani degli indagati, centinaia di dosi e quasi 4.000 euro in contanti.

Tra Casal Bruciato, Casal Bertone e San Lorenzo, i Carabinieri di Piazza Dante hanno invece stretto le manette ai polsi di quattro persone.

Emblematica la scena a San Lorenzo, dove una donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa su un’auto a noleggio con un piccolo bazar di droga: cocaina, hashish, marijuana, sigarette elettroniche con THC liquido e 1.160 euro in contanti. In casa aveva altra droga e tutto l’occorrente per confezionare le dosi.

Nella cintura esterna della città, tra Tor Vergata e Tor Bella Monaca, altri sei arresti portano la firma della Compagnia di Frascati. Anche qui, dosi pronte per la vendita e soldi contanti, segno di un traffico vivace e diffuso.

Il colpo finale arriva con altre nove persone arrestate, in un mosaico che tocca quartieri diversissimi: Trastevere, Piazza Bologna, Parioli, Tor Marancia, Trionfale, Castel Giubileo, San Pietro. In totale sono stati sequestrati oltre 3.000 euro, 78 grammi di cocaina, 52 di crack e 30 di hashish.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.