Nemi, ladri acrobati svaligiano la villa con mamma e figlia presenti: Indagini in corso

Una cena indigesta quella per mamma e figlia. I due stavano cenando al pian terreno della loro abitazione, mentre i ladri ripulivano le stanze del piano di sopra. Un furto in villa che si poteva trasformare in una tragedia per madre e figlia che si sono prontamente accorte del furto solamente a giochi fatti. Succede in una villa ai Castelli Romani dove i malviventi sono riusciti a scappare con oro e gioielli.

È la sera dello scorso Martedì 13 Febbraio 2024 quando una banda di ladri mette nel mirino una villetta in una strada isolata di Nemi. Saliti al primo piano i malviventi sono riusciti a entrare in casa silenziosamente. Svaligiato quanto trovato si sono poi dati alla fuga.

Ad accorgersi della visita sono poi state madre e figlia una volta salite al piano superiore. Richiesto l’intervento al 112 nella villa dei Castelli Romani sono intervenuti i carabinieri della stazione di Genzano. Ascoltate le due – ed eseguiti i primi accertamenti – sul furto indagano i militari della compagnia di Castel Gandolfo

