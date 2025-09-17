Neonata morta nella casa maternità a Testaccio, i primi dati emersi dall’autopsia

Un parto che doveva essere un momento di gioia si è trasformato in dramma nella casa di maternità Il Nido di Testaccio. La neonata, venuta alla luce venerdì 12 settembre, non ha mai respirato: nei suoi polmoni non è stata trovata aria.

È questo il primo, sconvolgente risultato emerso dall’autopsia. Ma per capire fino in fondo cosa sia accaduto, saranno necessarie ulteriori verifiche: i medici legali dovranno stabilire se la piccola fosse già affetta da patologie o se le sue condizioni si siano compromesse durante il parto.

Al momento, nel registro degli indagati figurano l’ostetrica che ha assistito la madre e la titolare del centro, regolarmente autorizzato dalla Asl e tenuto a rispettare le linee guida regionali.

L’ipotesi investigativa è che la professionista si sia accorta delle complicazioni soltanto nel momento della nascita, troppo tardi per un intervento tempestivo.

L’allarme è scattato alle 14:30, quando l’ostetrica – dopo un primo tentativo di rianimazione – ha richiesto l’intervento del 118.

Pochi minuti dopo, alle 14:45, i sanitari dell’Ares hanno proseguito senza sosta per oltre quaranta minuti, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La morte della neonata è stata dichiarata poco dopo le 15:20.

Alle 15:40, su richiesta del padre, sul posto è arrivata anche la polizia. Intanto la Procura ha disposto il sequestro della struttura, che resta sotto indagine fino a quando non verrà fatta piena chiarezza. Un’inchiesta che dovrà ora rispondere a un interrogativo doloroso e cruciale: la piccola poteva essere salvata?

