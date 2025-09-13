Neonata muore subito dopo il parto: tragedia nella casa maternità di Testaccio

Roma piange una nuova tragedia nel cuore del quartiere Testaccio.

Una neonata ha perso la vita pochi istanti dopo essere venuta al mondo nella casa maternità “Il Nido”, struttura di via Marmorata nota per il suo approccio extraospedaliero e non medicalizzato, pensato per riprodurre un ambiente domestico e accompagnare le donne e le coppie durante gravidanza e parto.

Immediatamente dopo l’accaduto, sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le pattuglie della polizia, allertati dal padre della piccola.

Secondo le prime informazioni, la neonata avrebbe mostrato segni di sofferenza subito dopo la nascita, con complicazioni sopraggiunte pochi istanti dopo, rivelatesi purtroppo fatali.

Come da prassi, gli investigatori hanno acquisito la cartella clinica della piccola per ricostruire nei dettagli quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La salma della neonata è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

