Nettuno: arsenale e 12 chili di droga nascosti in casa, arrestato 28enne insospettabile

Una tranquilla cittadina di mare come Nettuno è stata scossa da un’operazione che sembra uscita da un film. In casa di un giovane di 28 anni, considerato fino ad ora un cittadino modello e senza precedenti penali, la polizia ha scoperto un vero e proprio arsenale da guerra, insieme a una quantità enorme di droga. Il giovane è stato arrestato dopo il ritrovamento di oltre 12 chili di sostanze stupefacenti, armi e un ordigno pronto a esplodere.

L’operazione è frutto di un’indagine meticolosa portata avanti dagli agenti del commissariato Anzio-Nettuno. Grazie a un’attività investigativa e ad appostamenti mirati, la polizia è riuscita a individuare e intercettare il giovane mentre si trovava a bordo della sua auto. Fermato per un controllo, i poliziotti hanno subito notato qualcosa di sospetto: sul sedile del passeggero, uno zaino che conteneva ben 1,5 chili di cocaina.

Ma la vera sorpresa è arrivata quando gli agenti hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione. All’interno, in diversi nascondigli, sono stati rinvenuti ulteriori 11 chili di cocaina e 4,5 chili di hashish. Il valore complessivo della droga sul mercato illegale sarebbe stato altissimo, ma non erano solo le sostanze stupefacenti a far tremare gli inquirenti.

Nell’appartamento del 28enne, la polizia ha scoperto anche un piccolo arsenale: due pistole, una delle quali risultata rubata. Si tratta di una Stoeger Cougar 8000L calibro 9×21, con un caricatore contenente 15 cartucce, e una Taurus calibro 38 Special con matricola abrasa, munita di sei colpi pronti per essere sparati. Il giovane, quindi, non solo trafficava droga ma era armato e, probabilmente, preparato a difendersi o compiere atti ben più gravi.

A completare il quadro da incubo, gli agenti hanno trovato anche un ordigno rudimentale. Si trattava di una bomba radiocomandata, completa di detonatore, nascosta in casa e pronta per essere utilizzata. Gli artificieri, intervenuti subito sul posto, hanno fatto brillare l’ordigno in una zona sicura, concessa dall’esercito italiano.

L’arresto del giovane ha scioccato la comunità di Nettuno, che mai avrebbe sospettato un coinvolgimento in attività criminali di tale portata. L’incensurato 28enne, ora, dovrà affrontare pesanti accuse.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il ragazzo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi da fuoco, detenzione abusiva di armi da guerra e ricettazione.

Un episodio che ha sollevato grande preoccupazione, non solo per la quantità di droga trovata ma anche per la presenza di armi e di un ordigno esplosivo in una zona residenziale. La polizia, intanto, continua le indagini per capire se il giovane facesse parte di un’organizzazione più ampia o se agisse autonomamente.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙