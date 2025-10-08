Nettuno, evade dai domiciliari e gira in macchina con la suocera: arrestato

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto clamoroso a Nettuno.

I Carabinieri della Stazione di Nettuno, impegnati in un servizio di pattuglia, hanno sorpreso un uomo di 47 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, mentre cercava di nascondersi a bordo di un’auto guidata dalla suocera.

Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di sfuggire al controllo, abbassandosi e cercando di passare inosservato.

Ma i Carabinieri, attenti e pronti, lo hanno subito riconosciuto e bloccato. Durante l’intervento, il 47enne ha opposto resistenza e minacciato i militari, aggravando la sua posizione.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, l’uomo è stato arrestato e accompagnato al Tribunale di Nettuno per l’udienza di convalida.

La donna alla guida dell’auto, poi identificata come la suocera dell’indiziato, è stata denunciata dalla Procura della Repubblica per favoreggiamento personale, poiché avrebbe cercato di agevolare la fuga del familiare.

