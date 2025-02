Nettuno, insospettabile 70enne arrestata: in casa cocaina e armi da guerra

Una donna di quasi settant’anni, residente nel centro di Nettuno, è finita in manette dopo una scoperta shock da parte della Guardia di Finanza: nella sua abitazione, a pochi passi dalla caserma delle “fiamme gialle”, nascondeva oltre un chilo di cocaina e un arsenale da guerra.

Negli ultimi giorni, i Finanzieri della Compagnia di Nettuno avevano notato movimenti sospetti nei pressi della casa della donna.

Così, una pattuglia impegnata nei controlli del territorio ha deciso di fermarla per un controllo proprio mentre usciva dall’abitazione.

Alla richiesta degli agenti, la donna ha cercato di tranquillizzarli, dichiarando di vivere da sola e di non possedere né droga né armi.

Ma la perquisizione, effettuata con il supporto dell’unità cinofila antidroga “Konan”, ha rivelato una realtà ben diversa.

All’interno di un contenitore ben nascosto in un armadio, i Finanzieri hanno trovato:

Oltre un chilo di cocaina, pronta per essere immessa sul mercato

Una pistola mitragliatrice Skorpion, di fabbricazione cecoslovacca

Due caricatori e 148 cartucce di vario calibro

Una scoperta che ha lasciato sgomenti gli stessi investigatori: una donna insospettabile, senza precedenti, che viveva tranquillamente nel centro della città con un vero e proprio deposito di droga e armi da guerra.

L’intero materiale è stato immediatamente sequestrato, compreso il telefono cellulare della donna, che potrebbe fornire dettagli preziosi sugli eventuali contatti della sua rete.

La settantenne è stata arrestata e trasferita nel carcere di Rebibbia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da guerra.

