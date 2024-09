Nettuno, Palazzina occupata illegittimamente: liberata dopo l’Intervento dei carabinieri

Operazione di sgombero e sequestro preventivo a Nettuno, Roma: i carabinieri liberano una palazzina occupata. L’immobile, un edificio di due piani, è stato sgomberato grazie all’intervento dei militari della stazione locale, che hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal Giudice di pace di Albano

La palazzina, di proprietà di una società che aveva denunciato l’occupazione abusiva, è stata liberata da un uomo e una donna di nazionalità romena, i quali occupavano illegalmente lo stabile.

A seguito dell’intervento, l’edificio è stato riconsegnato ai legittimi proprietari

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo straordinario del territorio, volto a contrastare fenomeni di illegalità diffusi nel quartiere Sandalo.

Durante le operazioni, i carabinieri della compagnia di Anzio hanno denunciato altre quattro persone: un uomo per evasione dagli arresti domiciliari, in quanto sorpreso fuori dalla propria abitazione senza permesso; e tre individui per furto di energia elettrica, scoperti ad allacciarsi abusivamente alla rete pubblica tramite un “bypass”, senza cont

A coronamento dell’attività, i tecnici dell’Enel hanno provveduto a staccare ulteriori sette utenze domestiche, tutte riferite a immobili attualmente disabitati, dove si era rilevato un consumo fraudolento di energia per un valore complessivo superiore ai 43.700

Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta all’illegalità, contribuendo a ripristinare la legalità e la sicurezza nella zona

