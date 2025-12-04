Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Nettuno, spaccio sotto i riflettori del parco Palatucci: arrestati due giovani pusher

I due ragazzi sono stati posti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo

Redazione - 4 Dicembre 2025

Controlli a tappeto dei Carabinieri nel centro di Nettuno: due giovani finiscono nei guai per droga al parco Palatucci, luogo molto frequentato da ragazzi e famiglie.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno bloccato un 20enne di Ardea e un 30enne di Nettuno, entrambi gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato mentre i due cedevano droga a un acquirente. L’intervento immediato dei Carabinieri ha permesso di sequestrare 16 grammi di cocaina, divisi in 32 dosi, nascosti nelle tasche dei pusher, e 135 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

I due giovani sono stati posti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

