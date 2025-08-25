Nettuno, spari nella notte contro il centro migranti: giovane ferito alla coscia

La quiete della notte è stata rotta da alcuni colpi improvvisi, secchi, esplosi da un’auto in corsa. L’accaduto, tra domenica 24 e lunedì 25 agosto quando ignoti hanno preso di mira il centro di accoglienza di via D’Andrea, a Nettuno.

Nel mirino alcuni migranti che in quel momento si trovavano all’esterno della struttura. Uno di loro è stato colpito dai pallini, probabilmente esplosi con un’arma ad aria compressa, riportando ferite lievi alla coscia. Ferite non gravi, ma che bastano a far crescere la paura tra gli ospiti del centro, che oggi accoglie circa 80 persone.

Chi ha sparato si è allontanato rapidamente: non è chiaro se a bordo di un’auto o di una microcar, né se ad agire sia stato un singolo individuo o un gruppo.

A dare l’allarme sono stati i responsabili del centro, che hanno chiamato immediatamente la polizia. Gli agenti del commissariato di Anzio hanno raggiunto via D’Andrea e, dopo aver ascoltato la vittima e i testimoni, hanno iniziato le verifiche. Fondamentali le telecamere di sorveglianza della zona, già acquisite per tentare di risalire ai responsabili.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Anche la matrice razziale resta un’ipotesi aperta, e proprio questo aspetto alimenta timori e tensioni nella comunità locale. Quella che poteva essere una tragedia si è trasformata fortunatamente “solo” in paura e ferite lievi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.