Nettuno,precipita dal balcone per recuperare il gatto: Muore 40enne

Si sporge dal balcone per andare a riprendere il gatto che rischia di cadere di sotto e invece precipita lei dopo aver perso l’equilibrio. Tragedia nella serata di Mercoledì 7 Febbraio 2024 in una palazzina di quattro piani al quartiere San Giacomo, a Nettuno. Vittima una donna italiana di 40 anni, morta prima di poter essere trasportata in ospedale.

Sono stati gli abitanti della strada dove si è consumata la tragedia a chiamare il 112 intorno alle 20:00 di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno di polizia. Inutili i soccorsi, per la 40enne precipitata dal secondo piano nulla si è potuto, se non accertarne la morte.