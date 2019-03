Neutralizzata dalla Polizia baby gang che operava nella zona della stazione metro di Acilia

Nella mattinata di ieri, 8 marzo 2019, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lido, diretto da Eugenio Ferraro, hanno eseguito 3 misure cautelari in carcere minorile nonché due arresti in flagranza a carico di una banda di minorenni che operava prevalentemente nella stazione metro di Acilia e nel territorio circostante.

I predetti si sono resi responsabili di oltre 40 episodi, per i quali sono in atto i relativi procedimenti penali.

Tutti i soggetti sono stati individuati, ma le misure cautelari eseguite riguardano lo “zoccolo duro” di questo gruppo, costituito da tre minorenni, due cittadini romeni, un ragazzo ed una ragazza, ed un egiziano. Gli stessi si avvalevano della collaborazione di altri giovanissimi che provenivano da varie zone di Roma e per i quali sono scattate le denunce.

Gli episodi di cui si sono resi responsabili sono molto gravi e riguardano rapine nei confronti di altri minori, in un caso anche di un maggiorenne e di pestaggi. In un caso, quando sono stati portati in commissariato, hanno aggredito anche i poliziotti del commissariato, tanto che un agente è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Le indagini si sono avvalse delle immagini delle telecamere di sicurezza situate all’interno della metro e degli esercizi pubblici dove avevano perpetrato i furti e dei riconoscimenti fotografici effettuati dalle vittime, integrate da servizi di appostamento e pedinamento.