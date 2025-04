Nidi e materne più puliti: via oltre 1.500 metri cubi di rifiuti

Prosegue la campagna di ritiro dei rifiuti ingombranti e dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) nelle scuole dell’infanzia e nei nidi capitolini.

L’iniziativa, avviata in via sperimentale lo scorso dicembre con il supporto operativo di Risorse per Roma, che garantisce il servizio di raccolta, e di AMA S.p.A. per lo smaltimento, è realizzata grazie a fondi di bilancio dedicati ed interessa le strutture 0-6 capitoline.

Dal 24 febbraio, data in cui il servizio è entrato pienamente a regime, fino a fine aprile, sono stati lavorati 235 plessi tra nidi e scuole dell’infanzia, con la raccolta di circa 1.500 metri cubi di materiali ingombranti (sedie, armadi, materiali elettrici ormai non utilizzabili) pari a una media di circa 6,5-7 m³ per struttura.

Il piano ha visto oggi la raccolta presso la scuola d’infanzia Gioacchino Gesmundo del V municipio, alla presenza dell’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, dell’amministratore unico di Risorse per Roma, Paolo Orneli, del presidente di Ama S.p.A, Bruno Manzi, del presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e dell’assessora municipale Cecilia Fannunza.

La prima fase sperimentale si è svolta a dicembre e ha coinvolto 45 strutture. Nei mesi di maggio e giugno l’attività proseguirà in altre 130 strutture, per un totale di 410 sedi coinvolte tra dicembre 2024 e giugno 2025.

L’intervento rientra in un più ampio piano di rigenerazione e cura degli ambienti scolastici, finalizzato a restituire spazi alla comunità e migliorare i luoghi educativi, a vantaggio dei bambini e delle bambine e del personale tutto.

“Questa operazione è molto più di una semplice pulizia: è un intervento concreto che ha il duplice scopo di restituire qualità ai luoghi attraversati dai bambini e dalle bambine durante le loro giornate e fare bene all’ambiente. Un’azione capillare e necessaria, resa possibile dalla collaborazione tra uffici, enti strumentali e AMA, che continueremo a rafforzare” ha dichiarato Claudia Pratelli, assessora alla Scuola di Roma Capitale.

“Siamo orgogliosi di contribuire a rendere più vivibili e decorosi gli spazi educativi della città. AMA continua a lavorare al fianco delle istituzioni per garantire un servizio puntuale ed efficace, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla gestione responsabile dei rifiuti” ha aggiunto Bruno Manzi, presidente di AMA S.p.A.

“Siamo contenti di partecipare a questa iniziativa di Roma Capitale, che ha un valore molto importante: quello di restituire spazi preziosi alla didattica, a beneficio delle bambine, dei bambini e di tutta la comunità educante della nostra città” ha poi concluso Paolo Orneli, amministratore unico di Risorse per Roma S.p.A.

