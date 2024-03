Noi tutti insieme con Retake

Il gruppo Retake di Lucrezia Romana, ovvero Osteria del Curato, Villaggio Appio e Complesso Santarelli, ha già fatto un primo intervento a novembre scorso a cui hanno partecipato oltre 50 volontari. Il prossimo al Terminal Anagnina sarà sabato 6 aprile 2024 alle 9:30 .Si specifica inoltre che l’azione collettiva prevede anche la ri-pittura di tutto il cavalcavia con la rimozione delle scritte vandaliche.

Dettagli su: https://app.retake.org/APP/index.cfm?where=Event&idEvn=3498

Infatti come si legge in questa pagina – l’evento è organizzato da Retake Roma e Roma Capitale con le sue partecipate ATAC e AMA grazie al protocollo d’intesa che è stato sottoscritto all’inizio dell’estate. Durante gli incontri di co-progettazione per la riqualificazione del terminal Anagnina sono state definite le attività che ogni soggetto può mettere in atto in base alle proprie competenze nello specifico la collaborazione vede la partecipazione del Dipartimento Ambiente, dell’ufficio del Decoro di Roma Capitale Atac e Ama.

Franco Calavaro, che mi manda la notizia, assieme al gruppo Retake di Lucrezia Romana, ovvero Osteria del Curato, Villaggio Appio e Complesso Santarelli, si sono riproposti di riqualificare e migliorare la situazione critica e di degrado del Terminal Anagnina dove invero si sono accavallate molte competenze dell’amministrazione (Ama, ATAC, Comune, Municipio, Cotral, Servizio giardini, Simu ecc).

Dobbiamo notare che spesso le competenze assegnate a tanti soggetti sulla medesima area, fanno sì che ciascuno scarichi sugli altri la responsabilità di tenerla in ordine. Anche in altre occasioni, i fatti dimostrano che l’accozzaglia di competenze a molteplici soggetti, porta i medesimi ad una evanescente responsabilità sulle cose da fare, per non parlare del rapporto dei singoli cittadini con l’autorità, anche etica ed anche non scritta delle leggi, del rispetto, infine anche della bellezza, non astratta, ma dell’ambiente che ci circonda, sia esso naturale o cittadino.

Ma in attesa che il Comune, una volta che le specifiche competenze di ogni Ente assegnatario sull’area siano ben definite, controlli che vengano puntualmente adempiute, sta ad ogni singolo cittadino responsabile segnalarlo, condividerlo anche con operazioni dal sapore di esempio o di semplice fratellanza.

Con questo spirito è nata a Roma Retake una associazione che è cresciuta a livello nazionale. Retake ha sottoscritto l’anno passato un protocollo con l’Assessorato ambiente del comune di Roma per riqualificare tramite progetti specifici alcune aree della Capitale.

Preme ricordare che il Terminal Ananina è un’infrastruttura strategica non solo per il Municipio VII ma per l’intera città, rappresentando un collegamento essenziale tra le periferie ed il centro, utilizzato da studenti e lavoratori e turisti, per non ricordare che sarà chiave di prossimi eventi internazionali come il Giubileo 2025. Recuperare il terminal ha inoltre un impatto sociale ma anche un rilancio economico, volto oltre a rafforzare la dimensione culturale e la fruizione dei numerosi parchi archeologici della zona

Si chiede alla cittadinanza interessata di partecipare, di iscriversi a Retake www.retake,it – o semplicemente segnalare e documentare con foto l’evento, per stare insieme e condividere questa occasione.

