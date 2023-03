Nomentana, concluse potature platani

Si sono conclusi questo pomeriggio i lavori di potatura in via Nomentana ed è stata riaperta la viabilità. I due giorni di ritardo rispetto alla data annunciata sono dovuti al maltempo e alla chiusura del tunnel della Tangenziale. Si trattava dell’ultima e più lunga tranche di interventi che ha interessato il tratto compreso tra via XXI Aprile e via della Batteria Nomentana, dove sono stati potati 363 platani, 7 pini domestici 2 cedri e 2 cipressi. Con l’intervento si sono completate le potature di tutti i circa 600 platani che costeggiano i 4 chilometri di strada da piazza di Porta Pia a via della Batteria Nomentana.

Complessivamente sono stati necessari, per le condizioni di pericolosità delle alberature, gli abbattimenti di 8 platani, un ailanto, due eucalipti, una palma, due cedri morti e 9 pruni. Nei prossimi giorni verranno effettuati i nuovi reimpianti anche a completamento dei filari di platani mancanti, operazioni che non richiedono chiusure al traffico veicolare.

Questo intervento va a completare quello già effettuato sui 6 chilometri del tratto di via Nomentana compreso tra il Grande Raccordo Anulare e Batteria Nomentana nei Municipi III e IV, effettuato tra fine novembre e l’8 dicembre 2022, che ha riguardato la potatura di 360 pini, di 21 platani e di 28 tigli.

“Portiamo a conclusione su tutta la via Nomentana un intervento di potatura estremamente complesso che, dopo oltre vent’anni di mancate manutenzioni, non poteva essere più rimandato, né eseguito parzialmente per la potenziale pericolosità di alberature secolari che raggiungono anche i 30 metri di altezza”, dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. “Lavori che sono stati effettuati sotto la costante supervisione di agronomi che hanno censito lo stato di salute e quindi di sicurezza di tutti gli alberi. I cantieri, purtroppo, hanno inevitabilmente comportato disagi per i residenti, per gli esercizi commerciali, per i moltissimi cittadini che utilizzano questo asse viario nevralgico. Disagi che abbiamo cercato di limitare il più possibile attraverso un’accurata pianificazione dei lavori per coordinare al meglio la viabilità alternativa e le deviazioni del trasporto pubblico, mediante diverse conferenze di servizio con i tecnici del Dipartimento Ambiente, della Mobilità, con la Polizia Locale e Atac. Con la chiusura di questa operazione abbiamo messo in sicurezza tutte le oltre 1000 alberature che insistono sui circa 10 chilometri della Nomentana dal Grande Raccordo Anulare a Porta Pia”.