Nomentana: Donna muore mentre attraversa la strada, invano i soccorsi

Una vera e propria tragedia, quanto accaduto ad una donna, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Dove all’improvviso si è accasciata in terra. Un malore, che non le ha lasciato scampo. Deceduta in strada sulla via Nomentana. La tragedia nella tarda mattinata di Sabato scorso, 13 gennaio 2024.

Sono stati alcuni passanti a fermarsi dopo aver visto la donna cadere in terra nel tratto di consolare compreso fra via Generale Roberto Bencivenga e via Val Brembana, direzione piazza Sempione. Immediata la richiesta d’intervento al 118. Sul posto il personale sanitario non ha potuto far altro che accertare il decesso della signora a causa di un arresto cardiocircolatorio – una morte naturale – che non le ha lasciato scampa.

Intervenuti sul posto gli agenti delle volanti e i parenti, la salma della donna è stata poi affidata prima alla polizia mortuaria e poi ai parenti.