Nomentana, uffici e matrimoni a villa Leopardi: terminata la progettazione esecutiva

E’ sempre più vicino l’avvio della ristrutturazione del casino nobile di Villa Leopardi. E’ infatti terminata la progettazione esecutiva e sono stati stanziati 2,8 milioni di euro: il prossimo passo sarà l’avvio dei lavori.

L’obiettivo è restituire il villino a cittadine e cittadini e recuperare spazi di rappresentanza e per il personale municipale.

“Una riqualificazione a cui teniamo molto, un bellissimo villino che da tempo è abbandonato e che deve tornare al suo originario splendore” spiega Paola Rossi, assessora alla Scuola e Lavori Pubblici del Municipio II.

“Il villino rinnovato potrà ospitare uffici, riunioni delle consulte, che al momento devono utilizzare la sala consiglio e, visto il pregio dell’edificio e della villa, anche una sala dove celebrare i matrimoni civili ”, conclude l’assessora.

Il casino nobile è l’edificio padronale di Villa Leopardi Dittajuti sulla Nomentana. Risale alla fine dell’Ottocento ed è realizzato in stile neo-medioevale. In uno dei due edifici minori è ospitata la Biblioteca comunale dove sono in corso i lavori di riqualificazione funzionale, architettonica e impiantistica finanziati con i fondi Pnrr.

