Nomentano, tentano il colpo in hotel a Viale Ippocrate: arrestati due giovani, complice un 14enne

Avevano messo nel mirino un hotel di viale Ippocrate, nel quartiere Nomentano, tentando di accedere alle stanze dei turisti con un passe-partout appena rubato.

Ma il piano è durato poco: i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna, con il supporto dei colleghi di Viale Eritrea, hanno arrestato due giovani romani di 19 e 24 anni, mentre un 14enne, loro complice, è stato denunciato.

L’intervento è scattato nella serata di ieri dopo una chiamata al NUE 112, che segnalava movimenti sospetti all’interno della struttura ricettiva. I militari, arrivati in pochi minuti, hanno sorpreso i tre ragazzi mentre cercavano di introdursi in alcune camere già occupate.

Alla vista delle divise, il gruppo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e fermato dopo un breve inseguimento all’interno del complesso. Recuperato anche il passe-partout sottratto poco prima, che avrebbe permesso di aprire diverse porte senza lasciare segni di effrazione.

I due maggiorenni sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre il minore è stato affidato a un familiare.

