Non basta il solo potere

“Il potere logora chi non ce l’ha” antica battuta attribuita ad Andreotti, ma tuttora valida, stante il comportamento dei nostri rappresentanti che siedono negli arenghi dove si dovrebbe discutere di politica, quella necessaria alla buona conduzione del Paese, ma che non si fa.

Sarò più esplicito. Al motto andreottiano oggi troppo spesso si sente ripeterne un altro “Uniti si vince”

Ammettiamo che fossi contrario all’attuale maggioranza e che condividessi il nuovo motto, ipso facto, senza prima la necessaria riflessione: potrei essere sicuro di non cadere dalla padella nella brace?

Soffermiamoci a riflettere col buon senso di una volta, lasciando da parte l’intelligenza artificiale e quella naturale, sempre più rara da riscontrare guardandosi attorno; ebbene la risposta che sorge spontanea è no! Ossia, sarebbe ricadere in un doppione targato sinistra, non dissimile dall’odierno, targato destra. Per governare non basta formare una coalizione di dadi, tacchi e datteri; per catturare l’elettore, per convincerlo di nuovo a recarsi alle urne, quella che si candida a governare dovrà prima dare almeno l’impressione di condividere un programma comune di alternativa, sottoscritto e suggellato da comportamenti esemplari.

Altrimenti, con buona probabilità, l’elettorato si ritroverà di nuovo davanti a una maggioranza di governo litigiosa, disomogenea, dove ogni mattina ognuno che vuol dire la sua non farà altro che smentire quanto detto da un collega di governo il giorno prima. Se non si riesce a creare “l’unità degl’intenti”, sarà anche inutile fare un’opposizione, quella, se volete, chiamata anche d’indirizzo.

Perciò, ecco l’indispensabile premessa per soddisfare la quale è propedeutico procedere al gesto più difficile e doloroso. ossia mettere da parte la propria ambizione di potere in funzione di un progetto unitario capace di vincere veramente senza procedere a singhiozzo, altrimenti destinato a rendere nel tempo il cammino sempre più improduttivo, inconsistente, fino a suicidare, per soffocamento, la stessa sedicente coalizione, mai stata in buona salute fin dalla nascita. In quest’oscenario al Paese ed a noi cittadini non viene niente di buono: i problemi esistenti sono destinati a incancrenire e quelli di nuova generazione ad assommarsi a quelli già in essere.

Analogamente, se è indispensabile che l’Europa si doti di un proprio esercito a salvaguardia della altrettanto propria libertà, sarebbe inutile spendere miliardi in armamento, senza prima aver risolto le contraddizioni esistenti tra i vari Stati (non mi stancherò mai di esserne stati raggruppati troppi) in tema di organizzazione del chi e come comanderà, nonché dove e quando l’esercito dovrà andare a collocarsi. Investire in armamenti senza aver costruito un ministero europeo della difesa, sarebbe uno sperpero di miliardi.

Altrettanto, è l’ora che l’ultimo entrato nell’Unione non abbia il potere di veto su quanto deciso dalla maggioranza. Se così non fosse, che senso avrebbe riempirsi la bocca della parola democrazia?

