“Non mi paghi?”: lite per un debito finisce a bastonate. Uomo in fin di vita

Una discussione per un debito mai saldato è degenerata in un’aggressione brutale, culminata in un pestaggio con un bastone che ha lasciato a terra, in fin di vita, un uomo di 37 anni.

Il dramma si è consumato all’alba di giovedì 31 luglio, in una zona periferica di Nettuno, dove il silenzio della mattina è stato infranto da grida e colpi violentissimi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Anzio, il 37enne, originario del Marocco, sarebbe stato aggredito da un connazionale di 29 anni, incensurato e residente proprio ad Anzio. Prima le parole accese, poi le mani, infine la furia cieca.

Il 29enne, dopo una prima colluttazione, si sarebbe allontanato per tornare poco dopo armato di un bastone, con cui ha colpito ripetutamente la vittima fino a ridurla in condizioni gravissime.

La scena non è passata inosservata: una donna di 43 anni ha chiamato i soccorsi dopo aver udito le urla. Il 37enne è stato soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale di Anzio, ma le sue condizioni si sono aggravate.

Il trasferimento d’urgenza al Santa Maria Goretti di Latina si è reso necessario per sottoporlo a un delicatissimo intervento chirurgico: i medici hanno dovuto asportargli un rene. Ora l’uomo lotta tra la vita e la morte.

Nel frattempo, le indagini sono partite immediatamente. Grazie a testimonianze e a immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno stretto il cerchio attorno al presunto aggressore, rintracciato ad Aprilia nel pomeriggio dello stesso giorno.

Fermato e portato in caserma, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha detto di non sapere che le sue azioni avessero causato danni tanto gravi.

Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Velletri con l’accusa di tentato omicidio. Ora la magistratura dovrà decidere il suo destino, mentre la vittima resta sospesa tra la vita e la morte in un letto d’ospedale.

