Non risponde alle chiamate dei familiari, anziano trovato morto in casa

Una vera e propria tragedia, quanto accaduto Lunedì 11 Marzo 2024 a Civitavecchia. Un uomo, che non rispondeva alle telefonate dei familiari, lo hanno trovato morto in casa i vigili del fuoco. Ottanta anni, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Sono stati i vigili del fuoco del comune portuale – impegnati a fronteggiare le numerose chiamate per danni da maltempo – a ricevere intorno alle 13:30 una chiamata per soccorso a persona in un appartamento di corso Guglielmo Marconi. Un 80enne, che non rispondeva alle continue chiamate dei suoi familiari che preoccupati si sono rivolti ai caschi rossi della caserma Bonifazi.

Arrivati sul posto, con l’equipaggio della 17A, i pompieri hanno forzato la porta dell’appartamento permettendo l’ingresso ai sanitari del 118. Trovato l’uomo in terra, il medico, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati