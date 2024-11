Norme Tecniche di Attuazione Trombetti (PD): “Approvato importante ordine del giorno in Aula G. Cesare”

“Oggi è una giornata importante per la Capitale tutta ed in particolare per i rioni e i quartieri più interessati e devastati dai fenomeni di turistificazione e airbnbficazione.”

Ad affermarlo in una nota è il Presidente della Commissione Capitolina Politiche Abitative e Patrimonio, Yuri Trombetti.

“In aula Giulio Cesare, nel corso della discussione generale sulle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) al PRG, è stato approvato, a larga maggioranza, un ordine del giorno, di cui sono primo firmatario, che richiede al Governo di emanare al più presto una legge” ha continuato Trombetti “in grado di contrastare il macroscopico fenomeno degli affitti brevi nonché di fornire maggiori poteri ai sindaci per metterli nelle condizioni di regolamentare il settore della ricettività extra-alberghiera.”

“E non solo” ha continuato l’esponente Dem “abbiamo infatti chiesto al Sindaco ed alla Giunta di redigere, entro mesi 4 (quattro) dall’approvazione della delibera un apposito provvedimento regolamentare delle abitazioni ad uso ricettivo. Il provvedimento si atterrà ai profili strettamente urbanistici del governo degli usi e delle trasformazioni del territorio, in coerenza con le norme esistenti, incluse le norme costituzionali relative alla proprietà, e attenendosi ai principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione.”

“In questo modo non vogliamo vietare niente ma soltanto regolamentare un settore ormai alla deriva. Soprattutto vogliamo restituire la Capitale ai cittadini romani che vivono situazioni di particolare disagio per l’esponenziale aumento della turistificazione, fenomeno noto anche come overtourism” ha concluso Trombetti.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.