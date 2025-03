Notte di caos sul bus: 55enne ubriaco blocca la corsa e si sdraia sul pavimento

Era passata da poco la mezzanotte quando un normale giro notturno del bus 980 si è trasformato in una scena surreale nella zona Trionfale, a Roma.

A mandare tutto fuori rotta è stato un uomo di 55 anni, che, ubriaco e fuori controllo, ha costretto l’autista a fermare il mezzo, bloccando il servizio e scatenando l’intervento dei Carabinieri.

Tutto è iniziato con una strana presenza sul bus. L’uomo, visibilmente alterato, ha prima occupato i gradini della portiera, impedendo la normale salita e discesa dei passeggeri.

Poi, in un’escalation di ostinazione, si è sdraiato sul pavimento del mezzo, rifiutandosi di alzarsi. L’autista, dopo aver tentato invano di calmarlo, non ha avuto altra scelta: ha fermato il bus e ha chiamato il 112.

In pochi minuti, una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia Trionfale è arrivata sul posto. Quando i militari sono saliti a bordo, si sono trovati di fronte l’uomo, ancora steso a terra, che opprimeva l’atmosfera con un muro di rifiuto: nessuna intenzione di andarsene, nessuna volontà di collaborare.

Con pazienza e fermezza, i Carabinieri hanno cercato di convincerlo a scendere, ma il 55enne ha opposto resistenza passiva, restando immobile e trascinando il disagio dei passeggeri in un’attesa sempre più nervosa.

Mezz’ora di tensione, fino a quando i militari sono riusciti a farlo desistere. Identificato come un italiano senza fissa dimora, l’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Solo a quel punto il bus, finalmente liberato, ha potuto riprendere il suo percorso, lasciandosi alle spalle una scena tanto assurda quanto significativa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.