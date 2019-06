Notte di fiabe alla Scuola comunale dell’infanzia Collina delle Muse

Sono le otto di sera eppure davanti al cancello della scuola comunale dell’Infanzia Colina delle Muse nel quartiere di Montespaccato, mamme e papà sono in fila con le loro bambine e i loro bambini per mano. Tutti rigorosamente in pigiama, ciabattine ai piedi, abbracciando cuscini e peluche. ..Che la notte delle Fiabe abbia inizio!

Alle nove magicamente si aprono i cancelli e i genitori in fila con i piccoli vengono accolti dalla Poses la dottoressa Stefania Bossini che, con tanto di mantello nero e cappello da strega, sussurra le parole incantate e dona il sassolino rosa per accedere alla via illuminata da candele.

Un coro di voci introduce, al dolce suono di musiche fiabesche, le famiglie nel cortile dove, divise per sezioni, vengono accolte dalle maestre avvolte in veli di diverso colore sulle spalle, ogni sezione un colore.

Cinque suggestive postazioni magiche, veli colorati, luci soffuse e cuscinoni aspettano i genitori che prendono posto con i propri figli. Le loro maestre sono li, sedute al centro con i libri in mani pronte a raccontare nuove fantastiche avventure e a trascinare nella fantasia della lettura questo inedito pubblico serale.

Il silenzio si respira ed è quasi surreale. Nessuna voce fuori posto, l’atmosfera è contagiosa. E prima di andare via, un altro regalo magico di queste bravissime maestre: una tisana calda per tutti i bambini. E ora tutti a nanna.

