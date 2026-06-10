Notte di fuoco a Roma, incendio distrugge auto e scooter in via del Forte Tiburtino

Una fiammata improvvisa nel cuore della notte, le esplosioni degli pneumatici a rompere il silenzio del quartiere e una colonna di fumo denso che ha tenuto con il fiato sospeso i residenti dei palazzi adiacenti.

Notte di paura e fiamme nel quadrante est della Capitale, dove un violento incendio ha devastato diversi veicoli in sosta.

Il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 10 giugno 2026, all’altezza del civico 120 di via del Forte Tiburtino.

L’allarme è scattato immediatamente grazie alle segnalazioni dei residenti, svegliati dal forte odore di bruciato e dai bagliori delle lingue di fuoco che si stavano rapidamente propagando lungo il marciapiedi.

Un’ora di inferno per domare il rogo: veicoli carbonizzati

Sul posto sono accorse a sirene spiegate le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Roma.

I pompieri, intervenuti tempestivamente con il personale operativo della squadra 10/A, si sono trovati di fronte a un vero e proprio muro di fuoco che aveva già completamente avvolto diversi ciclomotori.

Le operazioni di spegnimento e di successivo raffreddamento delle lamiere sono state particolarmente complesse e si sono protratte per oltre un’ora.

Soltanto intorno all’una della notte la situazione è tornata sotto controllo, rivelando lo scenario della devastazione: sull’asfalto sono rimaste le carcasse carbonizzate e scheletriche degli scooter da cui si sarebbe originato il focolaio, oltre a un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze, pesantemente danneggiata dal calore radiante e dalle fiamme nella parte anteriore della carrozzeria.

Indagini in corso: i caschi bianchi sul posto

A supportare le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino.

I caschi bianchi hanno provveduto a isolare temporaneamente il tratto stradale per consentire il posizionamento delle autobotti e, al termine del lavoro dei pompieri, hanno avviato i rilievi di rito.

Le cause che hanno scatenato l’incendio restano al momento in corso di accertamento.

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