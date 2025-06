Notte di fuoco a Villa De Sanctis: incendio devasta terreni incolti in via Balzani

Una lunga colonna di fumo, il cielo che si tinge di rosso e il boato delle fiamme che avanza: così si è svegliato il quadrante est di Roma nella notte tra il 16 e il 17 giugno.

Un violento incendio è divampato poco dopo l’1:00 in via Romolo Balzani, a Villa De Sanctis, nel cuore del V Municipio, facendo temere il peggio a residenti e automobilisti di passaggio.

Il fuoco si è propagato con impressionante velocità, complice la vegetazione alta e l’assenza di manutenzione nei terreni privati dove è divampato. Una zona già oggetto di segnalazioni e verbali da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per lo stato di abbandono e la mancata esecuzione dello sfalcio.

Numerose le chiamate di emergenza giunte al 112 da cittadini preoccupati per la portata del rogo. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Non si segnalano feriti né danni a edifici, ma la paura tra i residenti è stata tanta. “Sembrava un’esplosione, poi il cielo si è illuminato. Abbiamo avuto paura che le fiamme arrivassero alle case”, racconta una testimone affacciata dal balcone.

