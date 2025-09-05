Notte di fuoco al Collatino: distrutti scooter e auto in via Valente
Al momento nessuna ipotesi è esclusa: dal guasto tecnico alla pista dolosa, tutto resta sul tavolo degli inquirenti
Notte di terrore al Collatino, dove un violento incendio ha trasformato via Giovanni Battista Valente in un inferno.
Erano da poco passate le 5 quando i residenti, svegliati dal crepitio e dal bagliore delle fiamme, si sono affacciati alle finestre trovandosi davanti a uno scenario apocalittico: sette scooter e tre auto divorati dal fuoco in pochi istanti.
Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute d’urgenza, riuscendo a domare il rogo dopo oltre un’ora di lavoro intenso.
La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul selciato, solo carcasse annerite e metallo contorto: per i proprietari dei veicoli, danni ingenti e rabbia per quanto accaduto.
Sul posto anche i carabinieri della stazione di Santa Maria del Soccorso, che hanno avviato i primi accertamenti.
