Notte di fuoco al Collatino: distrutti scooter e auto in via Valente

Notte di terrore al Collatino, dove un violento incendio ha trasformato via Giovanni Battista Valente in un inferno.

Erano da poco passate le 5 quando i residenti, svegliati dal crepitio e dal bagliore delle fiamme, si sono affacciati alle finestre trovandosi davanti a uno scenario apocalittico: sette scooter e tre auto divorati dal fuoco in pochi istanti.

Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute d’urgenza, riuscendo a domare il rogo dopo oltre un’ora di lavoro intenso.

La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul selciato, solo carcasse annerite e metallo contorto: per i proprietari dei veicoli, danni ingenti e rabbia per quanto accaduto.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Santa Maria del Soccorso, che hanno avviato i primi accertamenti.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa: dal guasto tecnico alla pista dolosa, tutto resta sul tavolo degli inquirenti.

