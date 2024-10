Notte di paura a Civitavecchia: bruciano auto e portoni

Notte di paura a Civitavecchia, dove alcune fiamme hanno avvolto auto e portoni di stabili in diversi punti della zona.

L’incendio, divampato intorno all’una e mezza di notte, ha visto protagoniste due vetture alimentate a GPL in via della Cooperazione, mentre i portoni di alcuni edifici sono stati seriamente danneggiati in via Baccelli e via Sabatini.

I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco della caserma Bonifazi, che hanno scongiurato il peggio impedendo alle fiamme di raggiungere le abitazioni vicine.

La natura dell’incendio, che ha coinvolto le due auto, resta al momento da chiarire, ma la situazione ha richiesto un intervento immediato per evitare esplosioni o ulteriori danni, dato il rischio associato alle auto a GPL.

Successivamente, gli stessi pompieri sono stati chiamati a intervenire in via Baccelli e via Sabatini, dove a bruciare sono stati i portoni di accesso agli stabili, con il fumo che ha invaso i vani scala, costringendo i vigili a ventilare le aree compromesse utilizzando motoventilatori per ristabilire la sicurezza degli ambienti.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma la zona interessata resta scossa dall’accaduto, con le forze dell’ordine che indagano per far luce sulla possibile origine dolosa o accidentale di questa serie di incendi che hanno seminato il panico nella notte di Civitavecchia.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙