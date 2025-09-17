Notte di paura a Tivoli Terme: portiere d’hotel minacciato con una spranga, arrestato il rapinatore

Una notte come tante, dietro il bancone di un hotel di Tivoli Terme, si è trasformata in un incubo.

Un portiere notturno, solo nel silenzio della hall, si è trovato di fronte a un uomo con il volto parzialmente coperto e una spranga di ferro stretta tra le mani.

Pochi attimi concitati, la minaccia, la paura, e la cassaforte dell’albergo finita nelle mani del malvivente.

Era luglio quando il dipendente ha denunciato la rapina ai Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme.

Il bottino? Circa 300 euro in contanti, tre telefoni cellulari di ultima generazione e due orologi. Un colpo rapido, ma violento, che ha lasciato segni profondi nella memoria della vittima.

Le indagini sono scattate immediatamente. I militari, coordinati dalla Procura di Tivoli, hanno passato al setaccio immagini e dettagli delle telecamere di sorveglianza dell’hotel.

È stato grazie a quei fotogrammi che si è iniziato a comporre il puzzle: passo dopo passo, pista dopo pista, fino ad arrivare all’identificazione del presunto autore.

Il cerchio si è chiuso su un cittadino bosniaco di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati simili. L’uomo, ritenuto gravemente indiziato del colpo, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Tivoli su richiesta della Procura.

Parte della refurtiva è stata recuperata, ma per il giovane si sono aperte le porte del carcere: ora è ristretto presso la Casa Circondariale di Rieti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.