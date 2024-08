Notte di tensione a Trastevere: uomo rincorre rapinatore e permette l’arresto da parte dei carabinieri

Una notte movimentata nel cuore di Roma, in vicolo del Cinque, dove un 36enne romano ha dimostrato grande coraggio reagendo a una rapina e permettendo ai carabinieri di arrestare uno dei responsabili.

La vittima, avvicinata da un 21enne egiziano con una scusa, è stata distratta, consentendo a un complice di strappare dal suo collo una collanina d’oro prima di darsi alla fuga.

Tuttavia, il 21enne ha trovato pane per i suoi denti: il romano non si è fatto intimorire e, con prontezza, ha rincorso il giovane, riuscendo a bloccarlo.

La colluttazione che ne è seguita ha attirato l’attenzione dei carabinieri della stazione Trastevere, che stavano transitando nella zona.

Intervenuti rapidamente, hanno preso in custodia il 21enne, trovandolo in possesso di un coltello, successivamente sequestrato.

Dopo aver raccolto la denuncia del 36enne, i militari hanno arrestato il giovane, con il tribunale di Roma che ha confermato l’arresto, disponendo per lui la custodia in carcere.

Il 21enne è ora gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso. Le indagini continuano per identificare il complice ancora in fuga.

