Notte di terrore a Monti: ultras Lazio armati di coltelli e bastoni aggrediscono tifosi baschi

Una notte di violenza ha sconvolto il centro di Roma. Nella serata di ieri giovedì 22 gennaio, intorno alle 23, in via Leonina, nel rione Monti, si è scatenato un violento scontro tra due gruppi di ultrà: circa 80 tifosi della Lazio e 70 sostenitori del Real Sociedad, arrivati in città per assistere al match di Europa League che vedrà impegnata questa sera ( giovedì 23 gennaio) la squadra spagnola contro i biancocelesti allo Stadio Olimpico.

Il bilancio: 9 feriti, di cui 3 gravi

Il bilancio iniziale parlava di tre tifosi accoltellati, ma nelle ultime ore il numero dei feriti è salito a 9, tutti appartenenti al gruppo degli spagnoli.

Tra i tre tifosi accoltellati, uno è stato dimesso con una prognosi di 12 giorni, mentre un altro è in prognosi riservata, pur non correndo rischi per la vita.

Il terzo rimane ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Altri tre tifosi sono stati dimessi con ferite che richiedono dai 5 agli 8 giorni di cura, mentre altri tre non hanno ritenuto necessario farsi visitare e si sono allontanati autonomamente.

Il violento scontro: oggetti lanciati e fuga degli aggressori

La violenza è esplosa quando il gruppo di tifosi laziali ha attaccato i sostenitori del Real Sociedad, lanciando oggetti e aggredendo con coltelli e altri strumenti.

Gli ultrà biancocelesti, vestiti di nero e incappucciati, hanno agito con grande rapidità, seminando il panico tra i passanti e i residenti.

La polizia è intervenuta prontamente, ma gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Indagini in corso: il ruolo delle telecamere di sorveglianza

Sul luogo dell’aggressione sono stati sequestrati oggetti utilizzati durante la rissa, tra cui bastoni,coltelli, e martelli.

La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili, anche grazie alle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi cruciali.

Gli investigatori stanno cercando di capire se l’agguato fosse stato premeditato, considerando la storica rivalità tra le tifoserie della Lazio e del Real Sociedad.

Tensione alle stelle: controlli rafforzati per la partita di stasera

Le autorità sono in allerta per il proseguimento della serata. Con la partita di Europa League che si terrà allo Stadio Olimpico, la Capitale è sotto stretta osservazione.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in tutta la zona centrale della città, temendo che possano verificarsi ulteriori episodi di violenza tra le tifoserie rivali.

