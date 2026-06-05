Notte prima degli esami per 53mila laziali: scatta il conto alla rovescia per la Maturità. Si parte il 18 giugno

L’atmosfera nei corridoi dei licei e degli istituti tecnici di Roma e del Lazio è quella sospesa e febbrile che si respira solo a metà giugno.

Le ultime interrogazioni di riparazione sono state ormai archiviate, i registri elettronici sono chiusi e tra i banchi si fa spazio quell’ansia sottile, mista a eccitazione, che accompagna da generazioni il rito di passaggio più famoso d’Italia.

Il conto alla rovescia è entrato ufficialmente nella sua fase finale: per circa 53mila studenti e studentesse del Lazio, la Maturità è ormai dietro l’angolo.

Il debutto ufficiale è fissato per mercoledì 18 giugno con il tradizionale sbarramento della prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi.

Sarà un debutto di massa, caratterizzato da un imponente incremento demografico della popolazione scolastica: la sola provincia di Roma farà la parte del leone, portando davanti ai fogli protocollo ben 40mila candidati, confermando il peso schiacciante della macchina scolastica capitolina rispetto alle altre province della regione.

Boom di candidati rispetto allo scorso anno: la mappa dei numeri

I dati ufficiali elaborati dall’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) per il Lazio certificano un vero e proprio picco di iscrizioni alle prove di Stato.

Nel confronto con la sessione precedente, la crescita è netta: l’anno scorso i maturandi laziali erano stati complessivamente 47mila (di cui poco più di 34mila sotto la sponda del Cupolone).

Un balzo in avanti di seimila studenti che si traduce in una pressione organizzativa senza precedenti per i presidi, chiamati a incastrare date, spazi e turni di sorveglianza.

Nel frattempo, sul piano burocratico, la macchina del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) ha rotto gli indugi: gli elenchi ufficiali dei Presidenti e dei commissari esterni sono stati pubblicati sul portale del dicastero.

Una release che, come da copione, ha scatenato la caccia all’uomo digitale tra le famiglie e gli studenti, impegnati a ricostruire via social profili, manie e severità dei docenti esterni.

Dalle chat di classe al piano di sicurezza dell’Ufficio Scolastico

Se nei canali ufficiali si muovono le carte della burocrazia, è sulle chat di WhatsApp e sulle bacheche di TikTok che si combatte la vera battaglia psicologica dei ragazzi.

Tra meme d’esorcismo, toto-tracce dell’ultimo minuto incentrate su anniversari storici e letterari e scambi di schemi riassuntivi, la notte prima degli esami si è già trasformata in un grande rito collettivo in rete.

Sul fronte logistico e della sicurezza, l’Usr Lazio ha già inviato alle segreterie scolastiche il vademecum operativo blindato per lo svolgimento delle prove.

I presidi dovranno garantire l’assoluta agibilità delle aule, predisponendo spazi alternativi (come palestre o aule magne) qualora le classi tradizionali non bastassero a garantire il distanziamento tra i banchi.

Massima allerta anche sulla segretezza degli atti: le linee guida impongono la predisposizione di ambienti protetti e armadi blindati per la custodia dei plichi telematici, oltre a una verifica tecnica su fotocopiatrici e reti internet per evitare blackout durante il download delle tracce ministeriali.

Il calendario: dopo il tema, lo scoglio di latino e matematica

Il cronoprogramma degli esami non concede pause. Giovedì 19 giugno, a meno di ventiquattr’ore dal tema d’italiano, i ragazzi dovranno affrontare la seconda prova scritta, quella incentrata sulle materie caratterizzanti i singoli percorsi di studio: quest’anno sarà il turno della versione di latino per i licei classici e dei problemi di matematica per lo scientifico, mentre i tecnici si misureranno con le discipline di indirizzo.

Poi, dopo il fine settimana di correzione degli scritti, le commissioni apriranno le porte per i colloqui orali, l’ultimo colloquio multidisciplinare prima del fatidico voto finale. Al di là dei voti e delle riforme, la Maturità si conferma l’ultimo vero spartiacque generazionale.

Un’esperienza di ansie, caffè di notte e promesse future che, immutata nel tempo, traghetta cinquantatremila giovani romani fuori dal guscio della scuola, dritti verso l’età adulta.

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