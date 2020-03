Novità per il Ponte Ciclopedonale sull’Aniene

L’assessore alla Città in Movimento del comune di Roma, Pietro Calabrese, il 4 marzo ha rilanciato su Facebook la notizia che il ponte ciclopedonale sul fiume Aniene, nel quartiere di Monte Sacro, ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

“Questa opera importante e attesa da oltre un decennio – dichiara Calabrese – permetterà di concludere un iter amministrativo arenatosi nei soliti ritardi, ricorsi, rinvii e progetti sbagliati ereditati da precedenti amministrazioni. Il progetto era infatti previsto tra gli interventi della metropolitana B1.

Ora si procederà con la chiusura della Conferenza dei servizi e tutti i passaggi amministrativi per consentire l’avvio successivo dei lavori.

I residenti dei quartieri di Sacco Pastore e Conca d’Oro potranno vedere realizzata un’infrastruttura strategica, un ponte grazie al quale si eliminerà la barriera naturale costituita dal fiume.

Per tante persone questo vorrà dire rinunciare finalmente all’auto privata per raggiungere la metro, preferendo fare due passi a piedi o in bicicletta.

Nell’ambito del progetto – conclude il consigliere – saranno anche riqualificate le aree adiacenti alla struttura”.