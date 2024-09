Nubifragio a Roma: Metro chiuse e decine di interventi nella notte

Notte di caos a Roma: le stazioni della Metro A di Cinecittà, Ponte Lungo e Manzoni sono state chiuse, mentre decine di operazioni di soccorso hanno tenuto impegnati i soccorritori per tutta la notte, travolti dall’ondata di maltempo. Un albero è precipitato su Lungotevere Arnaldo da Brescia, aumentando la sensazione di emergenza.

È questo il primo bilancio di una notte da incubo per la Capitale, dove il maltempo ha scatenato il panico tra i cittadini.

Lampi e fulmini incessanti hanno squarciato il buio per minuti interminabili, mentre la pioggia battente trasformava le strade in veri e propri fiumi, dall’Eur a Roma Nord, passando per l’Appia e il cuore della città.

Allagamenti e disagi si sono registrati ovunque: l’Appia, la Nomentana, la Cristoforo Colombo sono diventate impraticabili. Particolarmente drammatica la situazione nella zona est, tra Borghesiana e Finocchio, dove l’acqua ha sommerso interi quartieri.

Un enorme platano è caduto in serata, schiantandosi su alcune auto in sosta lungo il Lungotevere Arnaldo da Brescia, vicino a un noto locale. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha aggiunto tensione a una notte già complicata.

La Protezione Civile ha effettuato 68 interventi, principalmente per allagamenti in cantine e locali sotterranei. L’allerta meteo arancione era stata lanciata nel pomeriggio, con messaggi di avviso inviati a tappeto a tutti i comuni della regione, invitandoli a prepararsi al peggio.

Questa mattina, la situazione sembra finalmente avviarsi verso una lenta ripresa.

