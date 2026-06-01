Nuova casa dell’acqua nel Municipio V

Prosegue nel Municipio V il programma di realizzazione delle Case dell’Acqua promosse da Roma Capitale in collaborazione con Acea Ato 2.

Mercoledì 3 giugno alle ore 18 sarà inaugurata la nuova Casa dell’Acqua presso la scuola “Romolo Balzani”, in via dei Gordiani, alla presenza delle assessore capitoline ai Lavori Pubblici e alla Scuola, Ornella Segnalini e Claudia Pratelli, dell’assessore alle Periferie Pino Battaglia, del presidente del Municipio V Mauro Caliste, del presidente della Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale Antonio Stampete, dell’assessora municipale Maura Losia e di Emiliano Bernardini per Acea Ato 2.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato sul territorio municipale con le recenti inaugurazioni delle Case dell’Acqua di piazza Roberto Malatesta e piazza delle Gardenie, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di prossimità, promuovere la sostenibilità ambientale e incentivare l’utilizzo dell’acqua pubblica.

La locandina dell’inaugurazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza