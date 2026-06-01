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Nuova casa dell’acqua nel Municipio V

Mercoledì 3 inaugurazione per la scuola Balzani

Redazione - 1 Giugno 2026

Prosegue nel Municipio V il programma di realizzazione delle Case dell’Acqua promosse da Roma Capitale in collaborazione con Acea Ato 2.

Mercoledì 3 giugno alle ore 18 sarà inaugurata la nuova Casa dell’Acqua presso la scuola “Romolo Balzani”, in via dei Gordiani, alla presenza delle assessore capitoline ai Lavori Pubblici e alla Scuola, Ornella Segnalini e Claudia Pratelli, dell’assessore alle Periferie Pino Battaglia, del presidente del Municipio V Mauro Caliste, del presidente della Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale Antonio Stampete, dell’assessora municipale Maura Losia e di Emiliano Bernardini per Acea Ato 2.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato sul territorio municipale con le recenti inaugurazioni delle Case dell’Acqua di piazza Roberto Malatesta e piazza delle Gardenie, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di prossimità, promuovere la sostenibilità ambientale e incentivare l’utilizzo dell’acqua pubblica.

La locandina dell’inaugurazione

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