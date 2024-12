Nuova pozza al centro di via Ottaviano nonostante il restyling appena completato

Nelle promesse di Gualtieri la strada dovrebbe diventare “un vero e proprio salotto”, grazie ad una serie di interventi che l’hanno effettivamente resa più bella e più utilizzabile da parte della cittadinanza: nuova illuminazione, rastrelliere per le bici, nonché l’utilizzo della basaltina di Bagnoregio per la riqualificazione della pavimentazione.

Permane però un problema, che si verifica ad ogni giornata di pioggia, nonostante per ora non vi siano state piogge torrenziali sulla Capitale.

Le modeste precipitazioni di martedì 3 dicembre hanno infatti creato un nuovo ristagno al centro della via, nel tratto tra via Giulio Cesare e via degli Scipioni.

Daniele Giannini, ex consigliere regionale della Lega, sulla sua pagina Facebook, commenta laconicamente “la pozzanghera resiste“, allegando due foto del passaggio pedonale allagato.

La Società Giubileo, responsabile dei lavori, comunica oggi (5 dicembre) che “il problema è noto e sarà risolto entro il Giubileo” rendendo necessario un intervento sulla pendenza della strada che in quel punto si crea a causa delle rotaie del tram.

