Nuova scuola a Valle Muricana, al lavoro sulle fondazioni

Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo edificio scolastico in via Monte Cremasco zona Valle Muricana.

Stamattina il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessora municipale ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere.

Dopo la bonifica dell’area, la cantierizzazione e gli allacci delle utenze elettriche, da inizio anno sono state avviate le opere di sbancamento e oggi hanno preso il via gli interventi di perforazione per le palificate.

La nuova scuola comprenderà due plessi, un asilo nido e una scuola dell’infanzia, per un totale di 120 bambini.

E’ stata progettata dal Municipio XV, con fondi comunali e del PNRR nell’ambito della progettualità “Istruzione e ricerca” per un totale 2.339.040 euro.

“Lo scorso 21 gennaio inoltre, con una direttiva di Giunta del Municipio, abbiamo dato mandato alla Direzione Tecnica di impegnare ulteriori 88.000 euro e 271.000 euro finanziati nel nuovo piano investimenti 2025 -2027 del Municipio, da destinare all’opera per ulteriori interventi migliorativi degli spazi circostanti“, ha spiegato Torquati.

“Valle Muricana – ha poi aggiunto – è uno dei quartieri più giovani di Roma, una zona che da sempre ha visto un importante sviluppo edilizio e un considerevole incremento della popolazione, senza un conseguente aumento dei servizi.

Una di quelle periferie di cui spesso si sente parlare in campagna elettorale ma di cui poi si dimenticano in molti. Noi fortunatamente abbiamo un’ottima memoria”.

