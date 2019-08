Nuove discariche abusive nella Riserva del Litorale Romano

Nuova escalation di discariche abusive nella Riserva del Litorale Romano in via del Collettore Primario, via del Collettore Secondario e via della Macchiarella nel quadrante Saline-Ostia Antica.

Non c’è pace per il polmone verde della Riserva del Litorale Romano, di nuovo terra di nessuno per i “dispensatori” di rifiuti, dove viene ormai scaricato di tutto, discariche a cielo aperto a macchia di leopardo che aumentano di volume ogni giorno di più!

Al cospetto di queste situazioni di inciviltà ormai conclamata, inutili risultano gli interventi di cittadini, associazioni e CdQ, che volontariamente cercano di portare una parvenza di decoro urbano con il proprio “fai da te!”

Direttivo Comitato di Quartiere Ostia Antica Saline