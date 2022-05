Nuovi laboratori di coding e robotica per bambini e ragazzi

Sabato 28 Maggio 2022 alla Biblioteca Nicolini della Rete Biblioteche di Roma, a Corviale (Via Marino Mazzacurati, 76), dalle 9.30 alle 12.30, tornano i laboratori della Scuola Diffusa, la Scuola che promuove la cultura digitale nella nostra città.

Una giornata per festeggiare insieme la #giornataMondialedelGioco con un evento ideato, proposto e gestito da MindSharing.tech e CoderDojo Roma SPQR, in collaborazione con la Direzione Partecipazione del Dipartimento Decentramento, Servizi al Territorio e Città in 15 Minuti e l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale.

I ragazzi tra i 12 e i 17 anni parteciperanno al laboratorio di robotica RobotLab sperimentando dei veri e propri robot didattici.

I bambini dai 7 agli 11 anni prenderanno parte al laboratorio Coding* con Scratch durante il quale impareranno a scrivere le prime righe di codice con Scratch realizzando un piccolo gioco a tema. I bambini che seguono questo corso dovranno portare un proprio computer portatile, il mouse, l’alimentatore e installare sul PC il software Scratch 3: https://scratch.mit.edu/download.

Spazio anche ai genitori, con una sessione a loro dedicata.

Iscrizioni e informazioni dalle ore 13 di venerdì 20 maggio alla pagina: https://gamedojo2022.eventbrite.it

* Il coding è una disciplina che ha come base il pensiero computazionale, cioè tutti quei processi mentali che mirano alla «risoluzione di problemi, la progettazione di sistemi, la comprensione del comportamento umano attraverso quei concetti tipici solitamente attribuibili al campo della computer science risoluzione di problemi».[1][2]

Il termine, proveniente dall’inglese, significa “programmazione informatica“.