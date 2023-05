Nuovi martiri, incontro sulla Siria alla chiesa Gesù di Nazareth

Ma’alula è una cittadina situata a 56 chilometri a nord di Damasco. Ci abitano circa 5mila persone e poco meno della metà parlano in aramaico, la lingua di Gesù. Qui, nel settembre 2013, sono stati assassinati tre giovani cristiani, a causa della loro fede: Michael Taalab, Antony Taalab e suo cugino Sarkis (o Sergius) Zakhem. Michael, prima di morire, ha detto al suo assassino: “Sono cristiano, vivrò e morirò da cristiano”. La sua storia sarà al centro dell’appuntamento “Ma’alula, luogo di incontro e di scontro nella Siria ferita dalla guerra”, promosso dal Gruppo Nuovi Martiri con l’Ufficio per la cooperazione missionaria del Vicariato.

In programma lunedì 15 maggio, in occasione del 35° anniversario della dedicazione della chiesa di Gesù di Nazareth, che ospita l’appuntamento (via Igino Giordani, 5), è prevista alle 18.30 la celebrazione eucaristica, presieduta da monsignor Riccardo Lamba, vescovo delegato per la Chiesa ospitale e in uscita. Seguirà un incontro, moderato da Marcello Ciampi, che vedrà protagonista Riccardo Cristiano, giornalista e vaticanista.